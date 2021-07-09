روسيا تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا منذ مطلع العام

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المناطق - وكالات

التطعيم ضد الفيروس ضعيفا في روسيا، لكن السلطات تقول إنه ارتفع الآن بشكل كبير.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “التطعيم هو السبيل الوحيد للمكافحة الفعالة للوباء، ونرغب في تطعيم الجميع بطريقة أو بأخرى، وهذه هي الفكرة المثالية. لكن الواقع يقول إن تحقيق هذا أمر صعب”.

وصرح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن حوالى 30 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح.

وذكر فريق العمل الروسي المعني بمكافحة فيروس كورونا، أن 726شخصا توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في المقابل، تحتفظ وكالة الإحصاء الاتحادية بإحصاء منفصل، وتقول إن روسيا سجلت ما يقارب 270 ألف وفاة مرتبطة بـ”كوفيد-19″ من أبريل 2020 إلى أبريل 2021.

وسجلت روسيا خمسة ملايين و733218 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء التفشي قبل 18 شهرا.

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