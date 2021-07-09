احدث الأخبار

“الصحة”: أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم
أبرز المواد
 الموسم الثامن من سباقات الفورمولا إي ينطـلق من الدرعية التاريخية
أبرز المواد
 وجبة خفيفة ولذيذة يمكنها أن تخفض “بشكل مفاجئ” قراءة ارتفاع ضغط الدم
أبرز المواد
 إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بجنوب نابلس
أبرز المواد
 بريطانيا تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بكورونا منذ 22 يناير
أبرز المواد
 تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير
محليات
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
محليات
 روسيا تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا منذ مطلع العام
أبرز المواد
 سفير عُمان لدى المملكة: عُمان والمملكة تشتركان في قواسم ورؤى تمهد لانطلاقة ومرحلة جديدة
أبرز المواد
 رئيس اتحاد الغرف السعودية: مقومات كبيرة للتكامل الاقتصادي بين المملكة وسلطنة عمان
أبرز المواد
 السفير العنزي: زيارة جلالة سلطان عُمان للمملكة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
أبرز المواد
 إصابة لاعب النصر سلطان الغنام بـ”كورونا”
الرياضة
“الصحة”: أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم

“الصحة”: أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم

أبرز المواد
الموسم الثامن من سباقات الفورمولا إي ينطـلق من الدرعية التاريخية

الموسم الثامن من سباقات الفورمولا إي ينطـلق من الدرعية التاريخية

أبرز المواد
وجبة خفيفة ولذيذة يمكنها أن تخفض “بشكل مفاجئ” قراءة ارتفاع ضغط الدم

وجبة خفيفة ولذيذة يمكنها أن تخفض “بشكل مفاجئ” قراءة ارتفاع ضغط الدم

أبرز المواد
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بجنوب نابلس

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بجنوب نابلس

أبرز المواد

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بجنوب نابلس

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بجنوب نابلس
http://almnatiq.net/?p=1002365
المناطق - وكالات

أصيب 83 فلسطينيا، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي على جبل صبيح في بلدة بيتا الواقعة بجنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، أحمد جبريل، بأن “8 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم في صدره ووصفت إصابته بالمتوسطة، و55 آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، و10 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و10 جراء السقوط”، خلال المواجهات التي اندلعت على الجبل.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات يومية منذ قرابة شهرين، رفضا لإقامة مستوطنة “جفعات افيتار” على قمة جبل صبيح.

روابط ذات صلة

“الصحة”: أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم

“الصحة”: أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم
الموسم الثامن من سباقات الفورمولا إي ينطـلق من الدرعية التاريخية

الموسم الثامن من سباقات الفورمولا إي ينطـلق من الدرعية التاريخية
وجبة خفيفة ولذيذة يمكنها أن تخفض “بشكل مفاجئ” قراءة ارتفاع ضغط الدم

وجبة خفيفة ولذيذة يمكنها أن تخفض “بشكل مفاجئ” قراءة ارتفاع ضغط الدم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*