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الموسم الثامن من سباقات الفورمولا إي ينطـلق من الدرعية التاريخية

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الموسم الثامن من سباقات الفورمولا إي ينطـلق من الدرعية التاريخية

الموسم الثامن من سباقات الفورمولا إي ينطـلق من الدرعية التاريخية
http://almnatiq.net/?p=1002371
المناطق - واس

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات استضافة الدرعية التاريخية الجولتين الأولى والثانية من سباق الفورمولا إي للسيارات الكهربائية للسنة الرابعة على التوالي، وذلك في يومي 28 و29 من شهر يناير من عام 2022م.
جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد للروزنامة الأولية لسباقات بطولة العالم «إي بي بي فورمولا إي»، التي تقام في نسختها الثامنة 2021-2022م، وتتضمن 16 سباقًا ستشهدها 12 مدينة في أربع قارات.
وكانت المملكة قد استضافت في السابق ثلاث نسخ متتالية، كان آخرها النسخة السابعة فبراير 2021م في جولتيها الأولى والثانية أيضاً، اللتين أقيمتا تحت الأضواء الكاشفة ليلاً، وسجلتا نجاحاً كبيراً على الرغم من الظروف الصعبة التي كان يمر بها العالم في تلك المدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أقيم هذا السباق وسط بروتوكولات وإجراءات وقائية طبية مشددة ودقيقة، بهدف الحفاظ على سلامة المتسابقين والمنظمين لهذا السباق الكبير، وكان السباق قد شهد مشاركة 24 متسابقاً مثّلوا 12 فريقاً، إذ تُوّج في الجولة الأولى حينها الهولندي نيك دي فريز سائق فريق «مرسيدس بنز إي كيو»، فيما نال لقب الجولة الثانية المتسابق البريطاني سام بيرد من فريق «جاغوار ريسينغ».

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