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المحكمة العليا: يوم غد السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة

المحكمة العليا: يوم غد السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة
http://almnatiq.net/?p=1002389
المناطق - واس:

القرار رقم ( 147 / هـ ) وتاريخ 29 / 11 / 1442هـ
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد : فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 9 / 7 / 2021م ، واطلعت على ما وردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1442هـ، وبعد دراسته وتأمله ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 146 / هـ ) وتاريخ 3 / 11 / 1442هـ أن يوم الجمعة 1 / 11 / 1442هـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 يونية ـ 2021م ، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1442هـ ولعدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1442هـ ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ” متفق عليه واللفظ للبخاري ؛ فإن الدائرة تقرر: أن يوم غد السبت 30 / 11 / 1442هـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 7 / 2021م ، هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ وبعد غد الأحد الأول من شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للحادي عشر من شهر يولية ـ تموز 2021م، الوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1442هـ الموافق للتاسع عشر من شهر يولية ـ تموز2021م ، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه.
والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لتسأل المولى عز وجل لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ أن يجزيهما خير الجزاء لما يقدمانه من خدمة لضيوف الرحمن، كما تسأل الله عز وجل لعموم المسلمين أن يوفقهم للعمل بما يرضيه ، ويتقبل منهم صالح أعمالهم ، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويحفظ حجاج بيته الحرام، وييسر سبل أداء حجهم، ويتقبله منهم ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يرفع عنا وعن العالم أجمع هذا الوباء إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
دائرة الأهلة في المحكمة العليا
فهد بن ناصر السلميان / عضو
عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان / عضو
حمد بن محمد أبانمي / عضو
محمد بن محمد شريم شعبي / عضو
خالد بن عبدالله اللحيدان / رئيس المحكمة

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