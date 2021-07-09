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“الغذاء والدواء” تحذر من استخدام الكريمات الرخيصة و”كرياتين الشعر”

“الغذاء والدواء” تحذر من استخدام الكريمات الرخيصة و”كرياتين الشعر”
http://almnatiq.net/?p=1002395
المناطق - الرياض:

استعرض رئيس لجنة التجميل في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور فهد السديري، اليوم الجمعة، بعض المخاطر التي قد تسببها منتجات التجميل المغشوشة والرخيصة في مجال العطور أو صالونات الحلاقة.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن بعض كريمات العناية بالبشرة الرخيصة الموجودة في صالونات الحلاقة تحتوي على مواد مسرطنة، كما أكد أنها تتكون من مواد رخيصة للغاية يمكن أن تسبب تحسساً بالجلد.

وأضاف أن بعض المنتجات، مثل “الكرياتين” المستخدم في تنعيم الشعر، تحتوي على مواد مسرطنة، مشيرًا إلى أنه يتم مصادرة العديد من هذه المنتجات خلال فترات مختلفة.

وشدد على الدور الذي تقوم به الهيئة ووزارة التجارة في منع تداول هذه المنتجات، إلا أنه أكد أهمية دور المستهلك في الإبلاغ عنها للحماية من مخاطرها.

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