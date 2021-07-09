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“الدفاع” توفر 46 وظيفة هندسية وفنية وعمالية في نجران

“الدفاع” توفر 46 وظيفة هندسية وفنية وعمالية في نجران
http://almnatiq.net/?p=1002398
المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، طرح عدد من الوظائف في إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة في نجران.

وأوضحت أن عدد الوظائف 46 وظيفة، تشمل تخصصات هندسية وفنية وحرفية وعمالية، بنظام التعاقد على بند التشغيل والصيانة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.

ويتم التقدم عن طريق إرسال السيرة الذاتية، وصورة من الهوية الوطنية، والمؤهلات العلمية والخبرات، ومشهد التأمينات إن وُجدت، عبر البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة ( [email protected] ) ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.

للاطلاع على الوظائف وشروط وإجراءات التقديم.

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