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تقارير صحافية: صدمة جديدة في طريقها إلى إدارة النصر

تقارير صحافية: صدمة جديدة في طريقها إلى إدارة النصر
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المناطق - الرياض:

كشفت تقارير صحفية تركية، عن تلقى إدارة النصر، شكوى جديدة خلال الأيام المقبلة من ناديي غلطة سراي وفنربخشة التركيان.

وتستعد إدارتا فنربخشة وغلطة سراي التركي وفقًا لـ” Fotospor” لرفع شكوى ضد نادي النصر بسبب عدم دفع المبالغ المتبقية من صفقة جوليانو والمدافع مايكون.

وأكد الخبير القانوني أحمد الأمير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يستبعد أمر مقاضاة النصر بسبب عدم دفع أموال صفقتي ثنائي الفريق السابق مايكون وجوليانو”.

وتابع: “لا يمثل الواقع نهائياً؛ مبالغ صفقة جوليانو تم اصدار فيها قرار نهائي من فيفا وكاس والقرار إلى الآن لم يصبح نهائي لكي تصبح مبالغ ملزم”.

وأتم:”القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، لذلك القرار غير ملزم ويمكن استئنافه أمام المحكمة الفيدرالية متى ما وصلت حيثياته”.

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