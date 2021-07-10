عقبة تمنع زين الدين زيدان من دوري المحترفين

المناطق - الرياض:

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رفض المدير الفني السابق لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عرضاً من أحد أندية دوري المحترفين.

ورحل زيدان عن منصب المدير الفني لفريق ريال بعد نهاية الموسم الماضي مباشرةً، والذي خرج منه فريق العاصمة الإسبانية بدون ألقاب.

وينتظر زيدان وفقًا لـ” foot-national” فرصة تدريب منتخب فرنسا، وذلك بعد رحيله عن قيادة فريق ريال مدريد.

وأوضح أن زيدان يريد أن يصبح مدرباً لمنتخب فرنسا بدلاً من ديديه ديشامب الذي قد يستمر في منصبه حتى بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وأشار إلى أن زيدان رفض عروضاً مغرية تلقاها من إنجلترا وقطر ودوري المحترفين، وذلك لرغبته في أن يصبح مدرباً للمنتخب الفرنسي في الفترة القادمة.