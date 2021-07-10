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هاتفيًا.. ولي العهد والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

هاتفيًا.. ولي العهد والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=1002438
المناطق - واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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