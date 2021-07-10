“التجارة”: 1.8 مليون سيارة معيبة على الطرق

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المناطق - الرياض:

حذر متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، بعض المستهلكين من تعريض حياتهم للخطر بتجاهل طلبات الاستدعاء التي تعلنها الوزارة لإصلاح المنتجات المعيبة مجانا من قبل الوكلاء.

وأوضح أن الاستدعاء نظام عالمي لخدمة المستهلك، بسبب أن بعض العيوب والأخطاء المصنعية في السلع والمنتجات لا تظهر إلا بعد إنتاجها وصناعتها، وأن الشركة المصنعة تلزم أو وكيلها المحلي باستقبال المنتجات وإصلاحها مجانا.

وأضاف أن في المملكة اليوم 1.8 مليون سيارة معيبة، تسير على طرقات المملكة ولم يستجب أصحابها لحملات الاستدعاء، وأن هناك أيضا 300 ألف جهاز منزلي، و50 ألف لعبة أطفال، في المنازل قد يتعرض مستخدموها للخطر.

وأكد على أن الوكالة تتحمل كافة تكاليف الإصلاح للمنتجات المستدعاة مهما كانت سنة الصنع أو حالة الضمان، وأنه للتأكد من استدعاء المنتجات يجب زيارة الموقع الإلكترونيالإلكتروني.

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