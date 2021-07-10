الرؤية التعاونية تشارك بمعرض الزراعة للفاكهة المحلية الموسمية

المناطق - الرياض:

شاركت جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي في المعرض التسويقي للفاكهة المحلية الموسمية الذي أقامته وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار ( هذا موسمها ) في مقر الوزارة يوم امس الخميس بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.



وتقيم الوزارة هذا المعرض بالتزامن مع حملة جربها في موسمها والتي تعني بمنتج الفاكهة الموسمي المحلي وطرق تسويقه مما ينعكس بالفائدة على المزارع السعودي ومنتجه المحلي.



الجدير بالذكر أن جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي بالمنطقة الشرقية قد تم تأسيسها قبل عدة أشهر وتهدف لتسويق منتج محلي ذو جودة عالية وبفائدة مشتركة على المزارع والمستهلك معاً.