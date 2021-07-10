أمير جازان ونائبه يعزيان شيخ قبيلة بني شراحيلي بوفاة شقيقه

المناطق - جازان - فضة عطيف:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص تعازيهما ومواساتهما إلى شيخ قبلية بني شراحيل الشيخ علي بن حسن سيبان شراحيلي في وفاة شقيقه أحمد بن حسن سيبان شراحيلي – رحمه الله – إثر معاناته مع المرض.



وسأل سموهما الله -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



من جانبه ، عبر الشيخ شراحيلي وأسرة الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، على مواساتهما لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموهما الصحة وأن لا يريهما مكروه.

