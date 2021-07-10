أمن الحج: ضبط (20) مخالفًا للتعليمات وتغريمهم بـ (10,000) ريال للفرد

أمن الحج: ضبط (20) مخالفًا للتعليمات وتغريمهم بـ (10,000) ريال للفرد

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أمن الحج: ضبط (20) مخالفًا للتعليمات وتغريمهم بـ (10,000) ريال للفرد

أمن الحج: ضبط (20) مخالفًا للتعليمات وتغريمهم بـ (10,000) ريال للفرد
http://almnatiq.net/?p=1002468
المناطق - واس:

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (20) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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