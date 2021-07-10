التلفزيون الحكومي الإيراني: انفجار طهران وقع في أحد المنتزهات ولم يخلف خسائر

المناطق - وكالات:

أكد التلفزيون الحكومي الإيراني اليوم الجمعة أن الانفجار الذي سمع دويه قبل قليل وقع في أحد المنتزهات بالاحياء الشمالية للعاصمة طهران ولم يخلف خسائر في الأرواح.



وذكر التلفزيون الإيراني نقلا عن مراسله من مكان الحادث انه “لحسن الحظ فإن الانفجار الذي وقع قبل قليل داخل منتزه (ملت) شمال العاصمة طهران لم يخلف أي خسائر بشرية”.



وأوضح التلفزيون أن “الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت بصلة لهذا الحادث” مضيفا ان الفرق المختصة تقوم حاليا بدراسة ملابساته وأسباب وقوعه.



وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في وقت سابق اليوم انه سمع دوي انفجار قوي شمال العاصمة طهران دون معرفة أسبابه.