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جامعة الملك خالد تعلن نتائج ترشيح قبول العام الجامعي 1443 للطلاب والطالبات

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جامعة الملك خالد تعلن نتائج ترشيح قبول العام الجامعي 1443 للطلاب والطالبات

جامعة الملك خالد تعلن نتائج ترشيح قبول العام الجامعي 1443 للطلاب والطالبات
http://almnatiq.net/?p=1002478
المناطق - واس:

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل نتائج ترشيح قبول العام الجامعي 1443 للطلاب والطالبات المتقدمين على مختلف التخصصات بكليات الجامعة المختلفة، وذلك بعد إجراء الفرز الآلي وفق معيار القبول، وعدد المقاعد، وترتيب الرغبات، حيث بلغ عدد المرشحين أكثر من 12 ألف طالب وطالبة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أنه يمكن للمرشح الدخول على طلب القبول من خدمات القبول ونتائج الترشيح الاطلاع على التخصص الذي رُشح عليه، والموافقة على التخصص خلال 48 ساعة، والتي تنتهي بنهاية يوم الأحد الموفق 1 من ذي الحجة، لافتًا إلى أنه في حالة الرفض أو تجاهل الدخول على الطلب والموافقة يسقط حق الطالب في المقعد المرشح عليه، مؤكدًا أنه ستُصرف الأرقام الجامعية يومي الأحد و الاثنين 1-2 من ذي الحجة.

فيما تستمر العمادة في توفير الدعم من خلال مركز الاتصال الموحد “0172418000” ، وخدمة استفسارات القبول للمستفيدين من خدمات تغيير القبول ( لمن صدر له رقم جامعي)، والقبول الفوري ( لمن أدخل مسبقاً طلب قبول ) اعتبارا من يوم الاثنين 2-12-1442 حتى يوم الأربعاء 18-12-1442، حيث يمكن للمرشحين الحاصلين على رقم جامعي من تغيير القبول من تخصص إلى آخر.

يذكر أن العمادة أتاحت للمتقدمين إمكانية الاطلاع على نسب القبول لكل تخصص، حرصًا منها على تحقيق مبدأ الشفافية، وذلك من خلال الرابط التالي:https://drive.google.com/file/d/1t51504hkfVHGaxy8Y3YHxiXc3SmaMB_c/view?usp=sharing .

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