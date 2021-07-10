احدث الأخبار

استشاري أمراض معدية يُعلق على تذبذب منحنى الإصابة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تعلن نتائج ترشيح قبول العام الجامعي 1443 للطلاب والطالبات
أبرز المواد
 التلفزيون الحكومي الإيراني: انفجار طهران وقع في أحد المنتزهات ولم يخلف خسائر
أبرز المواد
 أمن الحج: ضبط (20) مخالفًا للتعليمات وتغريمهم بـ (10,000) ريال للفرد
أبرز المواد
 أمير جازان ونائبه يعزيان شيخ قبيلة بني شراحيلي بوفاة شقيقه
أبرز المواد
 الرؤية التعاونية تشارك بمعرض الزراعة للفاكهة المحلية الموسمية
أبرز المواد
 وفـاة طفل إثر سقوطه من كوبري في الدمام
أبرز المواد
 إيران .. سماع دوي انفجار في شمال طهران
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2 % مع انخفاض المخزونات الأمريكية
أبرز المواد
 “التجارة”: 1.8 مليون سيارة معيبة على الطرق
أبرز المواد
 كيفية رفع مناعة الأطفال.. نصائح هامة للوالدين
أبرز المواد
 هاتفيًا.. ولي العهد والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين
أبرز المواد
استشاري أمراض معدية يُعلق على تذبذب منحنى الإصابة بـ”كورونا”

استشاري أمراض معدية يُعلق على تذبذب منحنى الإصابة بـ”كورونا”

أبرز المواد
جامعة الملك خالد تعلن نتائج ترشيح قبول العام الجامعي 1443 للطلاب والطالبات

جامعة الملك خالد تعلن نتائج ترشيح قبول العام الجامعي 1443 للطلاب والطالبات

أبرز المواد
التلفزيون الحكومي الإيراني: انفجار طهران وقع في أحد المنتزهات ولم يخلف خسائر

التلفزيون الحكومي الإيراني: انفجار طهران وقع في أحد المنتزهات ولم يخلف خسائر

أبرز المواد
أمن الحج: ضبط (20) مخالفًا للتعليمات وتغريمهم بـ (10,000) ريال للفرد

أمن الحج: ضبط (20) مخالفًا للتعليمات وتغريمهم بـ (10,000) ريال للفرد

أبرز المواد

استشاري أمراض معدية يُعلق على تذبذب منحنى الإصابة بـ”كورونا”

استشاري أمراض معدية يُعلق على تذبذب منحنى الإصابة بـ”كورونا”
http://almnatiq.net/?p=1002482
المناطق - الرياض:

علق استشاري الأمراض المعدية الدكتور محمد حلواني، على استمرار تذبذب منحنى الإصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وأوضح الدكتور حلواني خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن سبب تذبذب منحنى الإصابة بكورونا يرجع إلى أن عدد المطعمين بجرعتين من لقاح كورونا لم يتجاوزوا 6 % من عدد سكان المملكة، مشيراً إلى أن حالات الإصابة خلال هذه الفترة قليلة مقارنةً بالعام الماضي في نفس التوقيت.

وبين أن بدء التطعيم بالجرعة الثانية للفئة العمرية 40 عاماً فأكثر يحد من انتشار الفيروس بشكل كبير، لافتاً إلى أن الملقحين بجرعة واحدة تكون الأعراض لديهم بسيطة، بينما الملقحون بجرعتين تكون الأعراض لديهم شبه منعدمة.

وفي شأن طلب شركة “فايزر” اعتماد جرعة ثالثة من اللقاح، أكد أن الجرعة الأساسية هي الجرعة الأولى والجرعات التي تأتي بعدها هي مكملة لها ومعززة للجهاز المناعي في الجسم.

ونوه إلى أن الأشخاص الذين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح المضاد للفيروس تكون الأعراض لديهم شديدة جداً خاصة عند إصابتهم بمتحور “دلتا” وغيره من المتحورات، وعلى العكس من ذلك الأشخاص الذين تلقوا جرعات اللقاح.

روابط ذات صلة

جامعة الملك خالد تعلن نتائج ترشيح قبول العام الجامعي 1443 للطلاب والطالبات

جامعة الملك خالد تعلن نتائج ترشيح قبول العام الجامعي 1443 للطلاب والطالبات
التلفزيون الحكومي الإيراني: انفجار طهران وقع في أحد المنتزهات ولم يخلف خسائر

التلفزيون الحكومي الإيراني: انفجار طهران وقع في أحد المنتزهات ولم يخلف خسائر
أمن الحج: ضبط (20) مخالفًا للتعليمات وتغريمهم بـ (10,000) ريال للفرد

أمن الحج: ضبط (20) مخالفًا للتعليمات وتغريمهم بـ (10,000) ريال للفرد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*