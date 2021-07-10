استشاري أمراض معدية يُعلق على تذبذب منحنى الإصابة بـ”كورونا”

المناطق - الرياض:

علق استشاري الأمراض المعدية الدكتور محمد حلواني، على استمرار تذبذب منحنى الإصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وأوضح الدكتور حلواني خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن سبب تذبذب منحنى الإصابة بكورونا يرجع إلى أن عدد المطعمين بجرعتين من لقاح كورونا لم يتجاوزوا 6 % من عدد سكان المملكة، مشيراً إلى أن حالات الإصابة خلال هذه الفترة قليلة مقارنةً بالعام الماضي في نفس التوقيت.

وبين أن بدء التطعيم بالجرعة الثانية للفئة العمرية 40 عاماً فأكثر يحد من انتشار الفيروس بشكل كبير، لافتاً إلى أن الملقحين بجرعة واحدة تكون الأعراض لديهم بسيطة، بينما الملقحون بجرعتين تكون الأعراض لديهم شبه منعدمة.

وفي شأن طلب شركة “فايزر” اعتماد جرعة ثالثة من اللقاح، أكد أن الجرعة الأساسية هي الجرعة الأولى والجرعات التي تأتي بعدها هي مكملة لها ومعززة للجهاز المناعي في الجسم.

ونوه إلى أن الأشخاص الذين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح المضاد للفيروس تكون الأعراض لديهم شديدة جداً خاصة عند إصابتهم بمتحور “دلتا” وغيره من المتحورات، وعلى العكس من ذلك الأشخاص الذين تلقوا جرعات اللقاح.