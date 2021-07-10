تأهيل الدرعية يختتم مشاركته في حملة التبرع بالدم

المناطق - الرياض:

اختتم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء أمس مشاركته التعريفية في حملة التبرع بالدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي “قطرة حياة” التي استمرت يومين وشارك فيها مايقارب من 100 متبرع ومتبرعة بالدم.



وجاءت مشاركة المركز بمجموعة أركان تعريفية عن الخدمات المقدمة للمستفيدين من ذوي الإعاقة وأنواعها وكيفية الحصول عليها حيث الأركان على العديد من البروشورات والمطبوعات بالإضافة إلى تخصيص موظفات للإجابة على استفسارات الحضور.

كما نظم المركز ضمن برامجه الصيفية المقدمة للمقيمات هذا العام مهرجاناً ترفيهياً للمثلجات تخلله العاب ومسابقات حركية واركان تفاعلية وفقرات مسرحية بهدف الترويح عن المستفيدات وشغل اوقات الفراغ لديهن.

يذكر أن مراكز التأهيل الشامل بمنطقة الرياض تقدم جميع الخدمات الاجتماعية لمستفيديها من الجنسين بمافيها المشاركات الخارجية والأنشطة الداخلية المتنوعة لتعريف المجتمع بالخدمات المقدمة لهم وانجازاتهم وبحقوقهم في شتى المجالات.