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الشيخ الخثلان: “المماكسة” عند شراء الأضحية جائز بشروط

الشيخ الخثلان: “المماكسة” عند شراء الأضحية جائز بشروط
http://almnatiq.net/?p=1002495
المناطق - الرياض

قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، إن المماكسة في السعر لتخفيضه عند شراء الأضحية يجوز في وقتنا الراهن؛ بسبب شيوع جشع التجار في الأسواق.

وأضاف الخثلان، خلال مقابلة مع برنامج «الجواب الكافي» على قناة «المجد»، أنه روي عن السلف كراهة «المماكسة» في ثمن الأضحية عند الشراء، وذلك بالنسبة للأزمنة التي لم يكن فيها جشع التجار شائًعا.

وتابع: أن المماكسة تجوز في وقتنا الراهن بسبب شيوع جشع التجار في الأسواق؛ لأنه لولا وجود المماكسة لاستغل التجار ذلك ورفعوا الأسعار أكثر مما هي عليه الآن، منبهًا إلى ضرورة ان تكون المماكسة باعتدال ودون إلحاح شديد يؤثر على البائعين من ذوي الحياء.

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