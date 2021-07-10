كولومبيا تحصد برونزية كوبا أمريكا بالهدف القاتل في شباك بيرو

المناطق - وكالات

قاد الكولومبي لويس دياز منتخب بلاده للفوز على منتخب بيرو 3-2، لتحقق كولومبيا المركز الثالث في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، السبت.

ووضع يوشيمار يوتون بيرو في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول حين تسلم تمريرة كريستيان كويبا وسدد الكرة فوق الحارس المتقدم.

لكن قائد كولومبيا خوان كوادرادو سدد ركلة حرة اخترقت الحائط البشري ليدرك التعادل في الدقيقة 49، ثم أحرز دياز هدفه الثالث في البطولة قبل 17 دقيقة على النهاية.

وتعادل جيانلوكا لابادولا لبيرو بضربة رأس قبل ثماني دقائق على النهاية، لكن هدف دياز المذهل في الرمق الأخير حسم المركز الثالث لكولومبيا للمرة الخامسة في التاريخ والأولى منذ 2016.