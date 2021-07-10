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كوبا تجيز الاستخدام الطارئ للقاح “عبد الله” المضاد لكورونا

كوبا تجيز الاستخدام الطارئ للقاح “عبد الله” المضاد لكورونا
http://almnatiq.net/?p=1002517
المناطق - وكالات

رخصت الهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية في كوبا، يوم الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح المرشح “عبد الله” الذي تم تطويره في الجزيرة، وهو أول لقاح مصمم ومطور بالكامل في أميركا اللاتينية.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته على حسابها في تويتر، إنها قررت “منح ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح الكوبي عبد الله (…) بعد التأكد من أنه مطابق للشروط والمعايير المطلوبة من حيث الجودة والسلامة والفعالية”.

و”عبد الله” هو الأبرز بين خمسة لقاحات تم تطويرها في كوبا، وهو فعال بنسبة 92.28 بالمئة ضد خطر الإصابة بكوفيد بعد التطعيم بثلاث جرعات منه، وفق مجموعة الأدوية “بيو كوبا فارما” الحكومية.

وتوجد في كوبا أربعة لقاحات أخرى مرشحة، من بينها لقاح “سوبيرانا 2” الذي وصلت فعاليته إلى 62 في المئة بعد جرعتين من الجرعات الثلاث، فأبدى الباحثون ثقة في أن يحصل على ترخيص وشيك.

وتلقى حتى الثلاثاء حوالي 6.8 مليون كوبي جرعة واحدة على الأقل من “عبد الله” أو “سوبيرانا 2” في إطار برنامج تلقيح في المناطق الأكثر تضررا في محاولة لكبح انتشار الفيروس.

وصار نحو 1.2 مليون من إجمالي 11.2 مليون نسمةمحصنين بشكل كامل.

وكوبا التي سجلت 224.798 إصابة و1459 وفاة تأمل في تلقيح 70 في المئة من سكانها بحلول نهاية أغسطس واستكمال تحصين البقية في غضون هذا العام.

وتستند اللقاحات الكوبية إلى البروتين المؤتلف، مما يتيح تخزينها في حرارة تراوح بين 2 و8 درجات وهو أمر يعطيها جاذبية دولية. وتؤكد كوبا أنها تتواصل مع “أكثر من 30 دولة” حول لقاحاتها.

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