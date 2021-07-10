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المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على عسير والباحة

المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على عسير والباحة
http://almnatiq.net/?p=1002520
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها عن تكوّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطارا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية . ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة , ومحافظات الحجرة , العقيق , المندق , بلجرشي , بني حسن , والأجزاء المجاورة لها.

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