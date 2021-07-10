“حماية المستهلك” تعلن أسعار فحوصات كورونا وإصدار شهادات السفر

المناطق - الرياض

أعلنت جمعية حماية المستهلك، أسعار فحوصات فيروس كورونا وإصدار شهادات السفر في عدة مناطق، مؤكدة أنه في حالة وجود اختلاف في الأسعار المذكورة يجب التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم ٩٣٧.

وقال الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك عبر موقع «تويتر»: «ناوي تسافر أو راجع من السفر؟، سهلناها عليك وقارنا لك أسعار فحص pcr وأسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر».

وأضاف: «علمًا بأن الأسعار المذكورة أعلاه هي آخر ما ورد إلينا، وفِي حال ملاحظة اختلاف الأسعار، يرجى التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم ٩٣٧ ».

وواصل: « ويمكنكم الاطلاع على مزيد من المقارنات من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني عبر الرابط التالي.. اضغط هنا».



