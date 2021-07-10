مجلس الصحة الخليجي يوضح 7 مضاعفات تصيب المتعافين من فيروس كورونا

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أعلن مجلس الصحة الخليجي، عن عدة مضاعفات تحدث بعد الإصابة بفيروس كورونا وتستمر لفترة طويلة، تشمل مضاعفات القلب والكلى والالتهاب الرئوي والاكتئاب، داعيًا إلى أخذ اللقاح للوقاية من المرض ومضاعفاته.

وذكر مجلس الصحة الخليجي أن المصابين بكورنا قد يعانون من سبعة أعراض ومضاعفات بعد الشفاء، حيث أن 30% منهم قد يعانون من الاكتئاب لفترة طويلة بعد الشفاء، وان 16% يفقدون حاسة الشم والتذوق لفترة تصل إلى شهرين.

وقال مجلس الصحة الخليجي إن 30% من المصابين قد يصابون بالتهاب رئوي ينتج عنه ضيق تنفس لفترة طويلة، وان 10% من المصابين قد يصابوا بضرر كلوي حاد، وان 14.7% لديهم احتمالية حدوث جلطات خلال وبعد الإصابة، وأن 14% لديهم احتمالية الإصابة بمضاعفات القلب، كما أن 3% يحتمل وفاتهم.