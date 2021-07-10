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زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب قرب السواحل الإندونيسية

زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب قرب السواحل الإندونيسية
ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=1002539
المناطق - واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات على مقياس ريختر اليوم قرب الساحل الشرقي لجزيرة سولاويسي الإندونيسية، في حين لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد “تسونامي”.
وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال كان على بعد 258 كيلومترا شمال شرقي مدينة مانادو الواقعة شمال جزيرة سولاويسي، وعلى عمق 68 كيلومترا.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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