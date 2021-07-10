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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
http://almnatiq.net/?p=1002551
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أوخنا خوريلسوخ رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب منغوليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أوخنا خوريلسوخ رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب منغوليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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