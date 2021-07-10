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العيسائي: علاقة عُمان والمملكة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء

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العيسائي: علاقة عُمان والمملكة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء

العيسائي: علاقة عُمان والمملكة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء
http://almnatiq.net/?p=1002564
المناطق - واس

أكد عضو مجلس الدولة في سلطنة عُمان علي العيسائي أن العلاقة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية كانت وما زالت تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء في معالجة القضايا العربية والإسلامية، والتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية منذ السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وامتدت إلى وقتنا الحاضر.
وأوضح أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة تعطي انطباعًا واضحًا عن قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين وثقلهما السياسي والاقتصادي , مشيرًا إلى أن الزيارة ستفتح آفاقاً أرحب في التكامل الاقتصادي والاستثماري من خلال عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين وبين القطاع الخاص في البلدين والنظر في إقامة مشروعات تعود بالنفع عليهما.

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