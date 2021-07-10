احدث الأخبار

ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع
أبرز المواد
 منظمة الصحة تعلق على تقارير “لقاحات كورونا والتهاب القلب”
أبرز المواد
 أمطار رعدية على منطقة جازان ونجران
منطقة جازان
 العيسائي: علاقة عُمان والمملكة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية تبدأ أولى محاضرات البرنامج الدعوي “حج بسلام وأمان 2” غداً الأحد
أبرز المواد
 الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية يشيد بالعلاقات التجارية السعودية العمانية
الاقتصاد
 رئيس مجلس الأعمال السعودي العُماني يؤكّد أن القطاع الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040
أبرز المواد
 الإمارات تعلق دخول القادمين من إندونيسيا وأفغانستان
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 وزير الصحة: جهود المملكة ساهمت في الحد من إصابات ووفيات كورونا
أبرز المواد
 “غزو حشرات” يهدد بتخريب نهائي أمم أوروبا
أبرز المواد
 الحصيني: أجواء حارة على معظم المناطق وأمطار على المرتفعات
أبرز المواد
ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع

ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع

أبرز المواد
منظمة الصحة تعلق على تقارير “لقاحات كورونا والتهاب القلب”

منظمة الصحة تعلق على تقارير “لقاحات كورونا والتهاب القلب”

أبرز المواد
أمطار رعدية على منطقة جازان ونجران

أمطار رعدية على منطقة جازان ونجران

منطقة جازان
العيسائي: علاقة عُمان والمملكة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء

العيسائي: علاقة عُمان والمملكة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء

أبرز المواد

ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع

ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع
http://almnatiq.net/?p=1002574
المناطق - وكالات

قطع محتجون لبنانيون، السبت، طرقات في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس ومناطق أخرى، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، فيما أعلنت السلطات اللبنانية للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوعين عن رفع سعر ربطة الخبز لأكثر من 4250 ليرة.

ويعد هذا الارتفاع الثالث في أقل من أسبوعين، حيث تم إنقاص وزن ربطة الخبز ورفع سعرها، وسط توقعات أن يتواصل هذا الارتفاع أسبوعيا.

وحددت وزارة الاقتصاد، السبت، سعر وزن ربطة الخبز في الأفران والمتاجر على الأراضي اللبنانية كافة، استنادا إلى سعر صرف الدولار وأسعار المحروقات، وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن للأفران، ونقل الخبز من الأفران لمراكز البيع.

واستند هذا الارتفاع أيضا لسعر القمح في البورصة العالمية بحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

وذكر البيان أن رفع الأسعار هذا استند كذلك إلى دراسة قامت بها وزارة الاقتصاد لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك.

قطع طرقات

وقطع عدد من المحتجين طريق كورنيش المزرعة في بيروت احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية، واعتراضا على الانهيار المتواصل والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

وتواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار حيث سجل الدولار الواحد صباح السبت، أكثر من 19300 ليرة لبنانية، ويتوقع خبراء أن تواصل العملة الوطنية انهيارها بشكل متسارع.

إلغاء “ماراثون” اللقاحات.. ومستشفيات دون كهرباء

من جانبها، أعلنت اللجنة التنفيذية للقاح كورونا عن إلغاء “ماراثون” طويل ومفتوح أمام اللبنانيين والمقيمين لتلقي اللقاحات، السبت، وذلك “لأسباب تقنية” تتعلق بانقطاع شبكة الإنترنت والتيار الكهربائي في معظم المراكز.

وتحدث فراس أبيض مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الذي يعد أحد أكبر المستشفيات الحكومية في لبنان، عن أزمة كهرباء خطيرة تطال المستشفيات التي تضطر لتشغيل المولدات بقدرة استيعابية فائقة لتغطية الانقطاع المتواصل للكهرباء.

وقال أبيض في تغريدة عبر تويتر: “كيف تستعد مستشفى لانقطاع التيار الكهربائي لمدة 26 ساعة أو أكثر؟ من المسؤول عن أية خسائر في الأرواح ستنتج عن ذلك؟”.

وأضاف: “لا يمكن للسلطات ادعاء الجهل بما يجري، فقد أرسلت رسائل إلى المعنيين، وتم إطلاق صرخة في الإعلام، فما الذي يمكن فعله أكثر؟ أليس من نهاية لهذا الظلام؟ خلص بقا، تعبنا”.

وكانت شركة كهرباء لبنان قد أعلنت عن توقف معملين لتوليد الكهرباء عن العمل، مما زاد من العتمة والتقنين على طول الأراضي اللبنانية.

وعلى صعيد الأمن المائي، أعلنت مؤسسات المياه عن تقنين شامل سيفرض على المشتركين بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

روابط ذات صلة

منظمة الصحة تعلق على تقارير “لقاحات كورونا والتهاب القلب”

منظمة الصحة تعلق على تقارير “لقاحات كورونا والتهاب القلب”
العيسائي: علاقة عُمان والمملكة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء

العيسائي: علاقة عُمان والمملكة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء
وزارة الشؤون الإسلامية تبدأ أولى محاضرات البرنامج الدعوي “حج بسلام وأمان 2” غداً الأحد

وزارة الشؤون الإسلامية تبدأ أولى محاضرات البرنامج الدعوي “حج بسلام وأمان 2” غداً الأحد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*