احدث الأخبار

أبها .. سحر الطبيعة وموطن الخيال
منطقة عسير
 الصومال.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف قائدا في الشرطة
أبرز المواد
 روسيا.. الإصابات بكورونا فوق الـ25 ألفا لليوم الثاني وقفزة غير مسبوقة جديدة في الوفيات
أبرز المواد
 ضبط 19023 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أبرز المواد
 علامة فارقة تميز طفرة “دلتا” من كورونا عن باقي الطفرات
أبرز المواد
 ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع
أبرز المواد
 منظمة الصحة تعلق على تقارير “لقاحات كورونا والتهاب القلب”
أبرز المواد
 أمطار رعدية على منطقة جازان ونجران
منطقة جازان
 العيسائي: علاقة عُمان والمملكة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية تبدأ أولى محاضرات البرنامج الدعوي “حج بسلام وأمان 2” غداً الأحد
أبرز المواد
 الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية يشيد بالعلاقات التجارية السعودية العمانية
الاقتصاد
 رئيس مجلس الأعمال السعودي العُماني يؤكّد أن القطاع الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040
أبرز المواد
أبها .. سحر الطبيعة وموطن الخيال

أبها .. سحر الطبيعة وموطن الخيال

منطقة عسير
الصومال.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف قائدا في الشرطة

الصومال.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف قائدا في الشرطة

أبرز المواد
روسيا.. الإصابات بكورونا فوق الـ25 ألفا لليوم الثاني وقفزة غير مسبوقة جديدة في الوفيات

روسيا.. الإصابات بكورونا فوق الـ25 ألفا لليوم الثاني وقفزة غير مسبوقة جديدة في الوفيات

أبرز المواد
ضبط 19023 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط 19023 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أبرز المواد

روسيا.. الإصابات بكورونا فوق الـ25 ألفا لليوم الثاني وقفزة غير مسبوقة جديدة في الوفيات

روسيا.. الإصابات بكورونا فوق الـ25 ألفا لليوم الثاني وقفزة غير مسبوقة جديدة في الوفيات
http://almnatiq.net/?p=1002583
المناطق - وكالات

تخطت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي عتبة الـ25 ألفا، مع رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات جراء الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيلها 25082 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 25766 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (5694 حالة)، ومقاطعتها (2487 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1978 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في البلاد بواقع 752 حالة وفاة (مقابل 726 وفاة أمس) ما يمثل أكبر قفزة في حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة، فيما تماثل 17750 مريضا للشفاء من العدوى.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و758300 إصابة مؤكدة، منها 142253 حالة وفاة، وخمسة ملايين و182837 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 154.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ”كوفيد-19″، منها 730 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

روابط ذات صلة

الصومال.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف قائدا في الشرطة

الصومال.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف قائدا في الشرطة
ضبط 19023 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط 19023 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
علامة فارقة تميز طفرة “دلتا” من كورونا عن باقي الطفرات

علامة فارقة تميز طفرة “دلتا” من كورونا عن باقي الطفرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*