أبها .. سحر الطبيعة وموطن الخيال

المناطق - أبها

جمعت أبها مفردات الجمال في جبالها الخضراء وسهولها الممتدة، ومبانيها التراثية ، وجوها الرائع صيفاً، وكرم الضيافة والتقاليد الأصيلة.

كل هذا البهاء جعلها بامتياز ضمن أهم وجهات الصيف في المملكة والمنطقة العربية. وكذلك ضمن 11 وجهة أعلنتها الهيئة السعودية للسياحة في برنامج صيف السعودية، الذي أطلقته تحت شعار “صيفنا على جوك”، في الـ 24 من يونيو الماضي، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتقدم من خلاله أكثر من 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.

من يزور أبها، فلابد أن يحظى بزيارة إلى قمة جبل السودة، على ارتفاع أكثر من 3000 متر عن سطح البحر بين أحضان الطبيعة البكر، بجمالها واعتدال أجوائها ، والانتقال عبر عربات “التليفريك” المعلقة، من أعلى السودة إلى وادي العوص، حيث قرية رجال ألمع التراثية، التي تجذب أنظار الزائرين بأبنيتها على حواف الأجراف الجبلية، وسلالمها المعلقة التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من 500 سنة حيث يجري العمل الآن على تسجيلها ضمن التراث الإنساني العالمي بمنظمة اليونيسكو.

أبها عروس الجنوب وموطن الخيال، تزهو بثوب من جمال الطبيعية الخلابة ، يزينه فن القط العسيري في معالمها الأثرية والتراثية.

وفي ممشى الضباب ، أو “كورنيش الضباب” كما اعتاد أهالي المنطقة على تسميته تكمن متعة التجول عندما يعانق السحاب قمم الجبال بإطلالتها على تهامة في تجربة سياحية تجمع العائلات والأصدقاء يمكن الإعداد لها من خلال موقع “روح السعودية”، الذي يقدم العديد من التجارب والباقات ضمن برنامج “صيفنا على جوك”.