احدث الأخبار

“الأسوأ لم يأت بعد”.. تحذيرات في سيدني بعد تزايد إصابات كورونا
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
أبرز المواد
 الواصل: حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة
أبرز المواد
 أبها .. سحر الطبيعة وموطن الخيال
منطقة عسير
 الصومال.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف قائدا في الشرطة
أبرز المواد
 روسيا.. الإصابات بكورونا فوق الـ25 ألفا لليوم الثاني وقفزة غير مسبوقة جديدة في الوفيات
أبرز المواد
 ضبط 19023 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أبرز المواد
 علامة فارقة تميز طفرة “دلتا” من كورونا عن باقي الطفرات
أبرز المواد
 ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع
أبرز المواد
 منظمة الصحة تعلق على تقارير “لقاحات كورونا والتهاب القلب”
أبرز المواد
 أمطار رعدية على منطقة جازان ونجران
منطقة جازان
 العيسائي: علاقة عُمان والمملكة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء
أبرز المواد
“الأسوأ لم يأت بعد”.. تحذيرات في سيدني بعد تزايد إصابات كورونا

“الأسوأ لم يأت بعد”.. تحذيرات في سيدني بعد تزايد إصابات كورونا

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

أبرز المواد
الواصل: حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة

الواصل: حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة

أبرز المواد
أبها .. سحر الطبيعة وموطن الخيال

أبها .. سحر الطبيعة وموطن الخيال

منطقة عسير

“الأسوأ لم يأت بعد”.. تحذيرات في سيدني بعد تزايد إصابات كورونا

“الأسوأ لم يأت بعد”.. تحذيرات في سيدني بعد تزايد إصابات كورونا
A medical worker wearing personal protection equipment (PPE) treats a patient suffering from the coronavirus disease (COVID-19) in the Intensive Care Unit (ICU) at St. Marianna University Yokohama Seibu Hospital in Yokohama, south of Tokyo, Japan May 25, 2021. Picture taken May 25, 2021. REUTERS/Issei Kato
http://almnatiq.net/?p=1002595
المناطق - وكالات

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم السبت أكبر زيادة يومية هذا العام في عدد الإصابات المنقولة محليا بفيروس كورونا، مع تحذير السلطات من أن الأسوأ ربما لم يأت بعد في سيدني التي فرض عليها عزل عام صارم لمدة ثلاثة أسابيع.

وسجلت أكثر ولايات استراليا سكانا 50 إصابة محلية جديدة بكورونا ارتفاعا من 44 إصابة في اليوم السابق. وبذلك يرتفع تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى إلى 489 إصابة.

من بين حالات السبت خالط 26 شخصا الناس أثناء إصابتهم بالعدوى مما أدى إلى تعميق المخاوف من تمديد عزل عام لأكثر من خمسة ملايين شخص في سيدني والمناطق المحيطة بها.

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بريجيكليان في إفادة تلفزيونية “عندما تعلم أن هناك 26 حالة معدية في المجتمع فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكننا استخلاصه هو أن الأمور ستزداد سوءا قبل أن تتحسن”.

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
الواصل: حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة

الواصل: حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة
الصومال.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف قائدا في الشرطة

الصومال.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف قائدا في الشرطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*