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“ستيلانتس” تكشف عن خطة بقيمة 35.5 مليار دولار للسيارات الكهربائية

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“ستيلانتس” تكشف عن خطة بقيمة 35.5 مليار دولار للسيارات الكهربائية

“ستيلانتس” تكشف عن خطة بقيمة 35.5 مليار دولار للسيارات الكهربائية
FILE PHOTO: The logo of Stellantis is seen at the main entrance of the FCA Mirafiori plant in Turin, Italy, January 18, 2021. REUTERS/Massimo Pinca/File Photo
http://almnatiq.net/?p=1002596
المناطق - وكالات

أعلنت مجموعة “ستيلانتس” العملاقة التي تشكلت من اندماج “فيات كرايسلر” و”بي أس إيه” عن خطة لاستثمار 30 مليار يورو (35.5 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2025 لصناعة السيارات الكهربائية.

وتخطط المجموعة لتحقيق 70 بالمئة من مبيعاتها في أوروبا و40 بالمئة من المبيعات في الولايات المتحدة الأميركية، وستكون السيارات المباعة إما كهربائية بالكامل أو هجينة، وفقا لموقع “سي أن أن بيزنس”.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة كارلوس تافاريس إن الغالبية العظمى من المركبات التي ستباع خلال الأربع سنوات المقبلة ستكون كهربائية بالكامل.

ومن بين السيارات الكهربائية التي سيتم إنتاجها وفقا للخطة الجديدة، سيارة دودج رياضية كهربائية وبيك أب “رام” كهربائي.

وستكون السيارات الكهربائية الجديدة قادرة على قطع مسافة تصل إلى 500 ميل (800 كلم) بشحنة واحدة، وفقا لستيلانتس.

وتتوقع المجموعة أنه بحلول عام 2026، ستكون التكلفة الإجمالية لملكية السيارات الكهربائية متقاربة مع تكلفة المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، وذلك دون أي حوافز حكومية.

وستقوم المجموعة بتشغيل خمسة مصانع كبيرة للبطاريات في أميركا الشمالية وأوروبا، وتتوقع أن تحرز تقدما في تكنولوجيا البطاريات (سوليد ستيت) بحلول عام 2026.

وتتمتع بطاريات سوليد ستيت بكثافة طاقة أعلى بكثير من البطاريات المستخدمة حاليا في السيارات الكهربائية، والتي تستخدم السوائل، ويحتمل أن توفر مزيدا من الطاقة لقطع مسافات أطول، مع تقليل الوزن ووقت الشحن.

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