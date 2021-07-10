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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1002600
المناطق - وكالات

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 9 مساجد، بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 154 يوماً 1805 مساجد ،في إطار الحرص على سلامة المصلين.
أوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها أربعة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجدان في كل من منطقتي الشرقية والباحة، ومسجد واحد بمنطقة الرياض.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة ، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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