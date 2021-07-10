احدث الأخبار

الهلال الأحمر يؤمّن خمسة ملايين قطعة من المستهلكات الطبية لسيارات الإسعاف بنظام الصناديق التموينية
أبرز المواد
 “ستيلانتس” تكشف عن خطة بقيمة 35.5 مليار دولار للسيارات الكهربائية
أبرز المواد
 “الأسوأ لم يأت بعد”.. تحذيرات في سيدني بعد تزايد إصابات كورونا
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
أبرز المواد
 الواصل: حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة
أبرز المواد
 أبها .. سحر الطبيعة وموطن الخيال
منطقة عسير
 الصومال.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف قائدا في الشرطة
أبرز المواد
 روسيا.. الإصابات بكورونا فوق الـ25 ألفا لليوم الثاني وقفزة غير مسبوقة جديدة في الوفيات
أبرز المواد
 ضبط 19023 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أبرز المواد
 علامة فارقة تميز طفرة “دلتا” من كورونا عن باقي الطفرات
أبرز المواد
 ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع
أبرز المواد
 منظمة الصحة تعلق على تقارير “لقاحات كورونا والتهاب القلب”
أبرز المواد
الهلال الأحمر يؤمّن خمسة ملايين قطعة من المستهلكات الطبية لسيارات الإسعاف بنظام الصناديق التموينية

الهلال الأحمر يؤمّن خمسة ملايين قطعة من المستهلكات الطبية لسيارات الإسعاف بنظام الصناديق التموينية

أبرز المواد
“ستيلانتس” تكشف عن خطة بقيمة 35.5 مليار دولار للسيارات الكهربائية

“ستيلانتس” تكشف عن خطة بقيمة 35.5 مليار دولار للسيارات الكهربائية

أبرز المواد
“الأسوأ لم يأت بعد”.. تحذيرات في سيدني بعد تزايد إصابات كورونا

“الأسوأ لم يأت بعد”.. تحذيرات في سيدني بعد تزايد إصابات كورونا

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

أبرز المواد

الهلال الأحمر يؤمّن خمسة ملايين قطعة من المستهلكات الطبية لسيارات الإسعاف بنظام الصناديق التموينية

الهلال الأحمر يؤمّن خمسة ملايين قطعة من المستهلكات الطبية لسيارات الإسعاف بنظام الصناديق التموينية
http://almnatiq.net/?p=1002601
المناطق - مكة المكرمة

قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة بفريق التموين الطبي لحج هذا العام (1442هـ) بعملية تموين وتزويد سيارات الإسعاف المشاركة في الحج عن طريق ( صناديق مستهلكات التموين الطبي )، حيث يتم تجهيز كل سيارة إسعاف بثلاث فئات مختلفة، وتسلم للمسعف الذي بدوه يقوم بتفريغها في سيارة الإسعاف.
وجهّز التموين الطبي أكثر من (300) صندوق يحتوي على مليوني قطعة من المستهلكات الطبية، بالإضافة إلى وجود رصيد احتياطي يقدر بـ 3 ملايين قطعة طبية في إشراف النطاقات، وكذلك المراكز الإسعافية يسهل من خلالها تأمين الميدان بشكل مستمر و دون انقطاع.
ويستطيع نظام صناديق المستهلكات بفئاته الثلاث تقديم الخدمة الطبية الطارئة لـ (20-30 ) حالة طارئة عادية، و (15-20 ) حالة حادة وحرجة، بخلاف احتواء كل سيارة إسعاف على مواد أساسية من أجهزة صدمات وأسطوانة أوكسجين وجهاز قراءة العلامات الحيوية، بالإضافة لأجهزة شفط السوائل، والألواح الخشبية والجبائر العنقية وتثبيت الأطراف.
وقال رئيس فريق التموين الطبي الأخصائي فيصل الشمراني أن الفريق يعد الذراع الأساسي الطبي للهيئة في المشاعر المقدسة، من خلال تحديد كميات الأدوية واللوازم الطبية المطلوبة للحج، والعمل على تأمينها، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على متابعة توزيع وإمداد المستودعات الرئيسية والفرعية الخاصة بالنطاقات( منى ومزدلفة) باحتياجاتها من المواد التموينية للمراكز وسيارات الإسعاف.

روابط ذات صلة

“ستيلانتس” تكشف عن خطة بقيمة 35.5 مليار دولار للسيارات الكهربائية

“ستيلانتس” تكشف عن خطة بقيمة 35.5 مليار دولار للسيارات الكهربائية
“الأسوأ لم يأت بعد”.. تحذيرات في سيدني بعد تزايد إصابات كورونا

“الأسوأ لم يأت بعد”.. تحذيرات في سيدني بعد تزايد إصابات كورونا
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*