موسم ” محاصيلنا الزراعية ” يدعم رائدات الأعمال والأسر المنتجة عبر الفعاليات المصاحبة

المناطق - عنيزة

أتاح موسم محاصيلنا الزراعية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة المجال لرائدات الأعمال والأسر المنتجة لمزاولة نشاطاتهن، والتكسّب عبر تقديم نقاط بيع مجانية لهن .

وأكدت مجموعة من الفتيات أن الفرصة أمامهن مهيأه لمزاولة نشاطتهن وحرفهن اليدوية المتنوعة ، حيث أبدع مجموعة منهن في التصاميم والمكياج والتصوير والخياطة والأكلات الشعبية، وغيرها من المشغولات والحرف اليدوية .

يذكر أن المهرجان يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة والحرفية ، ويحوي أركاناً للضيافة والجلسات الشعبية والأسر المنتجة، التي تنوّعت بين الأشغال اليدوية والمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى العديد من البرامج التثقيفية المتنوعة، وورش العمل والدورات الزراعية، التي تنفذها الجمعية التعاونية الزراعية بعنيزة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.