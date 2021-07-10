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عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري تقدم خدماتها الطبية لـ 656 مستفيداً

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري تقدم خدماتها الطبية لـ 656 مستفيداً

أبرز المواد

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري تقدم خدماتها الطبية لـ 656 مستفيداً

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري تقدم خدماتها الطبية لـ 656 مستفيداً
http://almnatiq.net/?p=1002615
المناطق - الرياض

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خدماتها الطبية لـ 656 مستفيدا أمس.
واستقبلت عيادات الطب العام 183 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 43 مريضا، كما استقبلت عيادات الأطفال 111 فردا ، واستقبل قسم الطوارئ 42 شخصا، وراجع 46 مريضا عيادة الأسنان.
كما تم استقبال 61 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 20 مريضا، كما تم عمل 232 تحليلا لـ 87 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 74 صورة أشعة لـ 44 مريضا ، فيما تم إعطاء 32 لقاحا لـ 14 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 5 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 403 وصفات طبية.

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