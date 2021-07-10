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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 32 طنّاً من السلال الغذائية في مديرية الزاهر بالبيضاء

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 32 طنّاً من السلال الغذائية في مديرية الزاهر بالبيضاء

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 32 طنّاً من السلال الغذائية في مديرية الزاهر بالبيضاء
http://almnatiq.net/?p=1002620
المناطق - الرياض

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 32 طنا و100 كيلوغرام من السلال الغذائية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، استفاد منها 1,800 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق .

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