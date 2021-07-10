رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية: رؤيتا المملكة 2030 وعمان 2040 تعززان منظومة مجلس التعاون

المناطق - وكالات

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية الدكتور خالد بن سعيد العامري أن اختيار جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان, المملكة العربية السعودية لزيارته الرسمية الأولى، تعكس الروابط الأخوية والعلاقات العميقة بين البلدين الشقيقين للمضي قدمًا نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات من خلال التكامل بين رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030 في بناء مستقبل أكثر إشراقًا، والتي تصب في تعزيز عمل منظومة مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار في المنطقة.

وأوضح أن معدل التبادل التجاري بين المملكة والسلطنة يشكل ما نسبته 7.32% من إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب زيادة تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين نظرًا لما فيهما من فرص استثمارية هائلة تصب في تعزيز التنويع الاقتصادي لكلا البلدين.

وعّد العامري الزيارة فرصة مناسبة لفتح آفاق أوسع من خلال التباحث والتوقيع على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية إضافة إلى مجال الإعلام المرئي والمسموع، والمجال الإذاعي والتلفزيوني.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية إلى أن الطريق البري الذي يربط المملكة العربية السعودية بسلطنة عمان سيسهم في تعزيز القطاع اللوجستي والنقل البري والتبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية من أهم الدول المستوردة للصادرات العمانية غير النفطية والتي جاءت في المرتبة الثانية العام الماضي 2020 ، والمرتبة الرابعة في إعادة التصدير، والخامسة في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة، وتعد شريكا استراتيجيا في عدد من المشاريع الاقتصادية في سلطنة عمان منها تطوير مدينة خزائن الاقتصادية ، وكذلك في قطاع الطاقة من خلال محطة الكهرباء المستقلة “صلالة2” في محافظة ظفار.