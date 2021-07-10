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وزير التجارة: مجلس الأعمال السعودي العماني سيسهم في ترجمة الفرص الاستثمارية إلى شراكات ملموسة

وزير التجارة: مجلس الأعمال السعودي العماني سيسهم في ترجمة الفرص الاستثمارية إلى شراكات ملموسة
http://almnatiq.net/?p=1002622
المناطق - الرياض

أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في المجالات كافة وخاصة المجال التجاري الذي يشهد تطورًا ملحوظًا نتيجة لرؤية البلدين الطموحة، وحجم التبادل التجاري المتنامي.
وأوضح الوزير القصبي في تصريح بمناسبة زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمملكة أن الزيارات المشتركة لكبار المسؤولين تعبّر عن الرغبة الجادة لتكريس الجهود وبناء شراكات إستراتيجية قوية في مختلف المجالات لخدمة البلدين والشعبين الشقيقين، والارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ أكثر من 58.6 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية (2020 – 2015).
وأبان أن قيادتي البلدين حريصتان على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون المشترك من خلال مجلس الأعمال السعودي العماني الذي سيسهم – بمشيئة الله – في ترجمة الفرص التجارية والاستثمارية إلى شراكات ملموسة, بوصفه قناة تواصل فعالة بين رجال الأعمال لتعزيز الشراكة والتعرف على الفرص الاستثمارية والاستفادة منها.
يذكر أن حجم الاستثمارات العمانية المرخصة في المملكة بلغ أكثر من 318 مليون ريال، وتأتي المملكة في المرتبة السابعة ضمن الدول المصدرة إلى عمان، في حين تأتي عمان في المرتبة التاسعة عشرة ضمن الدول المصدرة إلى المملكة.

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