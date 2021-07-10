احدث الأخبار

هيئة الطيران المدني تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر يونيو
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظة الحديدة
أبرز المواد
 وزير التجارة: مجلس الأعمال السعودي العماني سيسهم في ترجمة الفرص الاستثمارية إلى شراكات ملموسة
أبرز المواد
 العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها العلاجية لـ 363 مستفيداً خلال أسبوع
أبرز المواد
 الأمير فهد بن جلوي يكشف تفاصيل “مهرجان ولي العهد للهجن” بنسخته الثالثة
أبرز المواد
 شرطة الرياض : ضبط 305 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 32 طنّاً من السلال الغذائية في مديرية الزاهر بالبيضاء
أبرز المواد
 رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية: رؤيتا المملكة 2030 وعمان 2040 تعززان منظومة مجلس التعاون
أبرز المواد
 صدور توجيه كريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين
أبرز المواد
 موسم ” محاصيلنا الزراعية ” يدعم رائدات الأعمال والأسر المنتجة عبر الفعاليات المصاحبة
منطقة القصيم
 وزير الشؤون البلدية والإسكان: زيارة سلطان عُمان للمملكة ستسهم في زيادة التعاون المشترك
أبرز المواد
 عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري تقدم خدماتها الطبية لـ 656 مستفيداً
أبرز المواد
هيئة الطيران المدني تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر يونيو

هيئة الطيران المدني تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر يونيو

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظة الحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظة الحديدة

أبرز المواد
وزير التجارة: مجلس الأعمال السعودي العماني سيسهم في ترجمة الفرص الاستثمارية إلى شراكات ملموسة

وزير التجارة: مجلس الأعمال السعودي العماني سيسهم في ترجمة الفرص الاستثمارية إلى شراكات ملموسة

أبرز المواد
العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها العلاجية لـ 363 مستفيداً خلال أسبوع

العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها العلاجية لـ 363 مستفيداً خلال أسبوع

أبرز المواد

هيئة الطيران المدني تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر يونيو

هيئة الطيران المدني تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر يونيو
http://almnatiq.net/?p=1002641
المناطق - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر يونيو 2021م.
وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر يونيو الماضي التي بلغت (295) شكوى، ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع (7) شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يونيو وصلت إلى 74%، بينما حل طيران ناس ثانياً بواقع (15) شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 89%، وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى (18) شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 51%.
وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر يونيو عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم رفض الإركاب، وتأخير الرحلات.
وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات أشار إلى حصول مطار الملك فهد الدولي بالدمام كأقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر يونيو بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 88%، بينما حلّ ثانيًا مطار الملك خالد الدولي بشكويين لكل 100 ألف مسافر قُدمت على المطار وتم إغلاقها بنسبة 48%، فيما جاء مطار أبها الدولي ثالثاً بشكويين لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وحلت المطارات التالية على التوالي كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر وهي (مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الجوف الدولي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار بيشة، ومطار الطائف الدولي، ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، ومطار عرعر، ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، ومطار القيصومة، ومطار الملك سعود بالباحة، ومطار حائل الدولي، ومطار وادي الدواسر، ومطار طريف).
وبيّنت الهيئة أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة) يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة وحرصها على شكاوى المسافرين وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظة الحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظة الحديدة
وزير التجارة: مجلس الأعمال السعودي العماني سيسهم في ترجمة الفرص الاستثمارية إلى شراكات ملموسة

وزير التجارة: مجلس الأعمال السعودي العماني سيسهم في ترجمة الفرص الاستثمارية إلى شراكات ملموسة
العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها العلاجية لـ 363 مستفيداً خلال أسبوع

العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها العلاجية لـ 363 مستفيداً خلال أسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*