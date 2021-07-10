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عضو مجلس الدولة في سلطنة عمان: العلاقة التاريخية مع المملكة مبنية على حسن الجوار والتشاور

عضو مجلس الدولة في سلطنة عمان: العلاقة التاريخية مع المملكة مبنية على حسن الجوار والتشاور
http://almnatiq.net/?p=1002645
المناطق - الرياض

أكدت عضو مجلس الدولة في سلطنة عمان الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكي عمق العلاقة التاريخية بين بلادها والمملكة العربية السعودية المبنية على حسن الجوار والتشاور وتبادل وجهات النظر تجاه القضايا التي تهم البلدين.
وأوضحت الدرمكي في تصريح صحفي أن التاريخ وثّق علاقة سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، حيث كانت أول زيارة خارجية لجلالة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد بعد توليه الحكم إلى الرياض في عام 1971، تلبية لدعوة تلقاها من أخيه جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمهما الله – ، الأمر الذي يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين الهادفة إلى الحفاظ على أمن المنطقة ورفاه شعوبها .
ووصفت زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للمملكة العربية السعودية بأنها ذات أهمية بالغة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في إطار الشراكات الإستراتيجية.
وأشارت إلى أن البلدين خلال جائحة كورونا حرصتا على التنسيق لإدارة الجائحة وفق منهجية قادرة على التوازن بين تأمين صحة شعبيهما وسلامتهما، وتوفير المخزون الدوائي والغذائي من خلال المنشآت الصناعية المنتجة فيهما، وذلك في سبيل الحد من آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية .

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