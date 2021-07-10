الهلال الأحمر يطلق مشروع “من أحياها” بالتعاون مع رئاسة الحرمين الشريفين

المناطق - مكة المكرمة

نفذ مركز تدريب الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة البرنامج التدريبي المخصص لمشروع (من أحياها) الذي يهدف إلى توزيع أجهزة الصدمات القلبية (AED) في الأماكن العامة في خطوة نوعية أولى تسهم في إنقاذ الكثير من الأرواح بمشيئة الله تعالى لا سيما حالات توقف القلب المفاجئ التي تتطلب التدخل الطبي السريع.

ويحتوي المشروع المتمثل في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية التي تُعنى بإعطاء صدمات كهربائية في حالات توقف القلب، إضافة للحالات المهددة للحياة من إصابات أو أمراض وكيفية التصرف في الحالات الطارئة، كما يتضمن البرنامج دورة مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وعلى اتباع التعليمات الاحترازيه وفق البروتوكلات الطبية الموصى بها، بوجوب التباعد واستخدام المعقمات والمداومة على النظافة العامة والشخصية والمبادرة في أخذ لقاح كورونا المتوفر في جميع أنحاء المملكة لاحتواء هذا الوباء وحماية المجتمع من آثارة السلبية.

ووفقاً لمخطط المشروع- فستكون الخطوات الأولى هي التدريب على الإسعافات الأولية وعلى كيفية استخدام هذه الأجهزة ومن ثم التوزيع على المواقع المهمة مثل المطارات والموانئ ومحطات القطار والمراكز الاقتصادية والتسوقية والأماكن العامة لتغطية أكبر نطاق متاح، للاستفادة من وجود هذه الأجهزة بالطريقة الطبية الصحيحة المتوافقة مع المعايير الدولية الصحية التي توصي بتقديم الخدمات الإسعافية الطبية الطارئة منذ اللحظات الأولى من وقوع الحدث.

وخطت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطوات متقدمة منذ سنوات من خلال تقديم برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لجميع القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة وصولا لكل شرائح المجتمع نساء ورجالا وبمختلف الفئات العمرية عبر التسجيل في نظام التدريب الخاص بالهيئة الذي يتيح بشكل مرن وسهل للراغبين في الانضمام للبرنامج التدريبي طوال أيام العام في مجال الإسعاف وطب الطوارئ التي ترتكز على بناء الإنسان وتنمية المكان.