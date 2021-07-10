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مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات للحجاج
http://almnatiq.net/?p=1002647
المناطق - مكة المكرمة

بدأت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‫الإدارة العامة للمنشآت التجارية بوكالة الخدمات بتركيب مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.
وأشار المتحدث الرسمي للأمانه رعد بن محمد الشريف إلى إنه تم تسجيل بيانات 237 سيارة نقل تابعة لمطابخ خدمات الإعاشة، مع تركيب أجهزة تتبُّع GPS ، ومستشعرات لقياس الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد أثناء نقل الوجبات المقدمة للحجاج، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابع للأمانة.
وأوضح الشريف أن الوجبات يتم إعدادها وتقديمها وفقاً لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء وأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى توفير خدمات الإعاشة لكل حاج في غرفته وخيمته دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام.
يذكر أن 78 شركة ومؤسسة إعاشة في حج هذا العام تقدم وجبات الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، كما ستقدم هذه الشركات للحجاج ثلاث وجبات يومياً خلال وجودهم في المشاعر المقدسة، وذلك بنحو مليون و200 وجبة مسبقة التحضير وآمنة.

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