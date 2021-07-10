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صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=1002654
المناطق - فتحية عبدالله

استمراراً لتكثيف الجولات الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية قامت صحة الشرقية  بجولات تفتيشية ورقابية  مكثفة بغرب الدمام   على أحد المجمعات التجارية الكبرى بالدمام  وزيارة اكثر من 200محل تجاري ومن بينهم صالات ألعاب أطفال ودور السينما للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا ، وذلك بالشراكة  مع أمانة المنطقة الشرقيه ممثلة ببلدية غرب الدمام  والأمن الوقائي بشرطة الدمام. 
وتم خلال الجولات رصد عدد من  المخالفات وإحالتها للجهات المعنية لإجراء اللازم  تتمثل  في تكدس العملاء لدى الكاشير وعدم ارتداء بعض الأشخاص للكمامات أثناء التسوق ، وتم اغلاق عدد من المحلات لمخالفتها.
وذكر مدير التواصل والعلاقات الاستاذ مطلق الجلعود بأن صحة الشرقية متمثله بالصحة العامة والفرق الرقابية وبمتابعة وتوجيهات مدير عام صحة الشرقية الدكتور ابراهيم العريفي بأنها مستمرة بتكثيف جولاتها الرقابية اليوميه على المنشآت التجارية والعامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المجتمع من فيروس كورونا .

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