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أمانة الحدود الشمالية تنفذ 400 زيارة رقابية على المنشآت التجارية

أمانة الحدود الشمالية تنفذ 400 زيارة رقابية على المنشآت التجارية
http://almnatiq.net/?p=1002661
المناطق_واس

أسفرت أكثر من 400 زيارة رقابية وتفتيشية نفذتها أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال أسبوع على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمحافظة عن تحرير 27 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والصحية .
وأكدت البلدية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، والحملات التوعوية، مع التشديد على تطبيق الاشتراطات ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات الصحية المتخذة، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للسلامة العامة، ورفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وتفعيل مبادرة “ممتثل”، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية عبر مركز البلاغات لمعالجتها.

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