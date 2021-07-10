تعليم القصيم يفوز بثلاث جوائز في مسابقة “ريالي”

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حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم إنجازاً على مستوى المملكة بحصولها على ثلاث جوائز في مسابقة برنامج “ريالي” للوعي المالي لعام ١٤٤١-١٤٤٢هـ ، التي أطلقتها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة وطنية، بهدف تعزيز الوعي المالي لدى مختلف شرائح المجتمع.

من جانبه هنأ مدير عام تعليم القصيم محمد بن سليمان الفريح، الطلاب والطالبات الذين فازوا في مسابقة “ريالي”، مثمناً جهود إدارتي النشاط الطلابي (بنين وبنات)، وقادة وقائدات المدارس وسفراء وسفيرات برنامج “ريالي”، وتحقيقهم هذا الإنجاز النوعي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات والمسابقات على المستوى المحلي والعالمي.

يذكر أن برنامج “ريالي” يُعد من البرامج المهمة التي تعود بنتائج إيجابية مباشرة على الطلاب والطالبات؛ لدعم ونشر ثقافة التخطيط المالي في مراحل سنية مبكرة، ويهدف إلى إكسابهم المهارات المالية اللازمة، وبناء جيل واع ماليا، للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.