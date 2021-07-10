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نادي سباقات الخيل يختتم سباقات المرحلة الأولى من موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف

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نادي سباقات الخيل يختتم سباقات المرحلة الأولى من موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف

نادي سباقات الخيل يختتم سباقات المرحلة الأولى من موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف
http://almnatiq.net/?p=1002673
المناطق_واس

اختتم نادي سباقات الخيل الأسبوع السادس والختامي للمرحلة الأولى بميدان الملك خالد بمحافظة الطائف بإقامة الحفل الثاني عشر، الذي جاءت نتائجه كالتالي:
– الشوط الأول فاز به الجواد برق العناية ابن الفحل دباوي فن، للمالك طارق عناية، والدرب محمد الخليفي، والخيال ريان الطويرش.
– الشوط الثاني فازت به الفرس أميرة البادية ابنة الفحل رورينق فيفر، للمالك إبراهيم الأخضر، والمدرب عبدالله نصيب، والخيال محمد النفزي.
– الشوط الثالث فازت به الفرس غلا فهدة ابنة الفحل موفق، للمالك سلطان العماج، والمدرب عبدالعزيز بن جلال، والخيال عبدالعزيز الموسى.
– الشوط الرابع فازت به الفرس الخشف الطروب ابنة تيك تيرنس، للمالك محمد فكهاني، والمدرب خشان الشمري، والخيال مهدي الحبيل.
– الشوط الخامس فاز به الجواد ملافخ ابن الفحل سترادفورد هيل، للمالك أبناء عبدالله الفراج، والمدرب عبدالله الفراج، والخيال نواف المضياني.
– الشوط السادس فازت به الفرس الدبدبة ابنة تربل جيج، للمالك فؤاد الغشيان، والمدرب خالد رزيق، والخيال أحمد الأزهري، وهي الفرس التي حصلت على أول سيارة كهدية هذا الموسم، المقدمة من رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، بوصفها واحدة من أربع سيارات مقدمة كهدايا في هذا الموسم.
– الشوط السابع فاز به الجواد بدر المغترة ابن شيف هافوك، للمالك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والمدرب علي الشهاب، والخيال عبدالله العوفي.
– الشوط الثامن فاز به الجواد الوحش ابن دباوي، للمالك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والمدرب علي الشهاب، والخيال محمد سعيد.

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