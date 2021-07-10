احدث الأخبار

أمانة الرياض تعتمد المخطط الإعلاني للعاصمة بمعايير تراعي هويتها العمرانية
أبرز المواد
 نادي سباقات الخيل يختتم سباقات المرحلة الأولى من موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف
أبرز المواد
 تعليم القصيم يفوز بثلاث جوائز في مسابقة “ريالي”
أبرز المواد
 مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات للحجاج
أبرز المواد
 اليونيسف: ثلث أطفال هايتي بحاجة ماسة إلى مساعدات طارئة
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية تنفذ 400 زيارة رقابية على المنشآت التجارية
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة : ضبط (68) شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
أبرز المواد
 المملكة رائدة عالمياً في إدارة الحشود واستخدام التقنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام
أبرز المواد
 صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات للحجاج
أبرز المواد
 عضو مجلس الدولة في سلطنة عمان: العلاقة التاريخية مع المملكة مبنية على حسن الجوار والتشاور
أبرز المواد
 الهلال الأحمر يطلق مشروع “من أحياها” بالتعاون مع رئاسة الحرمين الشريفين
أبرز المواد
أمانة الرياض تعتمد المخطط الإعلاني للعاصمة بمعايير تراعي هويتها العمرانية

أمانة الرياض تعتمد المخطط الإعلاني للعاصمة بمعايير تراعي هويتها العمرانية

أبرز المواد
نادي سباقات الخيل يختتم سباقات المرحلة الأولى من موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف

نادي سباقات الخيل يختتم سباقات المرحلة الأولى من موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف

أبرز المواد
تعليم القصيم يفوز بثلاث جوائز في مسابقة “ريالي”

تعليم القصيم يفوز بثلاث جوائز في مسابقة “ريالي”

أبرز المواد
مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات للحجاج

مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات للحجاج

أبرز المواد

أمانة الرياض تعتمد المخطط الإعلاني للعاصمة بمعايير تراعي هويتها العمرانية

أمانة الرياض تعتمد المخطط الإعلاني للعاصمة بمعايير تراعي هويتها العمرانية
http://almnatiq.net/?p=1002676
المناطق_واس

اعتمدت أمانة منطقة الرياض المخطط الإعلاني للعاصمة والذي تم إعداده في ضوء استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، والتي تضمنت عددًا من المبادرات والممكنات الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلانات الخارجية بما يتناسب مع هوية كل مدينة واقتصادياتها.
وأوضح صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض أن المخطط الإعلاني يهدف إلى خلق قيمة مضافة للمدينة، وإضفاء بُعد جمالي عليها من خلال وسائل إعلانية مميزة تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إلى جانب مساهمته في تحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي، وتنمية موارد مدينة الرياض بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية.
وأشار سموه إلى أن المخطط الإعلاني راعى العديد من الجوانب، وفي مقدمتها المحافظة على هوية المدينة العمرانية من خلال اعتماد تصاميم إعلانية تتناسب مع هوية الرياض التراثية والمعاصرة، بالإضافة إلى تحديد العدد المناسب للوحات الإعلانية بما يضمن انسجامها مع الكثافة السكانية وحجم الطلب داخل المدينة.
وتابع سمو الأمين: “المخطط تضمن تفعيل وسائل إعلانية جديدة مثل الإعلانات على واجهات المباني، الإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، التغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي البيضاء، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسية لمدينة الرياض، وذلك بأعداد مناسبة من اللوحات تضفي بعداً جمالياً للمدينة وتمنع من الانتشار غير المنظم للوحات في الطرق والشوارع”.
واشتمل المخطط الإعلاني على خطة لطرح 13 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة مزمع الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة، حيث تهدف الأمانة من خلالها إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة لجميع المستثمرين في مجال الإعلانات الخارجية لضخ استثمارات نوعية في مدينة الرياض.
وستعمل أمانة منطقة الرياض على مراجعة وتحديث المخطط الإعلاني للمدينة كل خمس سنوات لمواكبة التغيرات التي تطرأ على قطاع الإعلانات الخارجية والتطور المتسارع الذي تشهده المدينة.

روابط ذات صلة

نادي سباقات الخيل يختتم سباقات المرحلة الأولى من موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف

نادي سباقات الخيل يختتم سباقات المرحلة الأولى من موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف
تعليم القصيم يفوز بثلاث جوائز في مسابقة “ريالي”

تعليم القصيم يفوز بثلاث جوائز في مسابقة “ريالي”
مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات للحجاج

مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات للحجاج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*