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الوكالة التطويرية للشؤون النسائية بشؤون الحرمين تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام

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الوكالة التطويرية للشؤون النسائية بشؤون الحرمين تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام

الوكالة التطويرية للشؤون النسائية بشؤون الحرمين تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=1002680
المناطق_واس

أكملت التطويرية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية وكالتها التطويرية والوكالتين المساعدتين لها على مستوى الخدمات المتفق تقديمها لحجاج هذا العام 1442هـ، بما يضمن لهم أداء نسكهم بروحانية وطمأنينة.
وأوضحت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود أن منسوبات الوكالة والوكالات المساعدة والإدارات الميدانية والإدارية التابعة، على أتم استعداد وكفاءة مهنية وحرفية، وفق خطط تطويرية وبرامج قيمة ومبادرات رائدة مع الجهات المشاركة، أسهمت بشكل فاعل في تحسين وتهيئة نفوسهن وأدائهن لاستقبال الحدث الموسمي، مع الأخذ في الحسبان اتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، والبروتوكولات الصحية، ليتسنى لقاصدات بيت الله الحرام أداء شعائرهن في بيئة آمنة وصحية.

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