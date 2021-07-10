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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1002688
المناطق_واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها، وعددا من منتزهاتها، ارتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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