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الكشف عن نظام غذائي يقلل الإصابة بـ «كورونا»

الكشف عن نظام غذائي يقلل الإصابة بـ «كورونا»
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http://almnatiq.net/?p=1002691
المناطق_ الرياض

كشفت دراسة حديثة أن كوباً واحداً من القهوة وحصة واحدة من الخضروات يومياً تقلل الإصابة بفايروس كورونا بنسبة 20%. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (السبت)، حلل باحثو جامعة نورث وسترن الأمريكية النظم الغذائية لـ40 ألف بريطاني مسجل في البنك الحيوي بالمملكة المتحدة، إذ أظهرت النتائج التي نشرت في مجلة Nutrients العلمية أن القهوة والخضروات والأسماك الزيتية تقوي المناعة، بينما تزيد النظم الغذائية الغنية باللحوم المصّنعة كالنقانق واللحم المقدّد فرص الإصابة بعدوى «كوفيد-19» الشديدة، فيما لم يثبت أي أثر للشاي والفاكهة في تقليل العدوى. وقال الباحثون: «الالتزام بسلوكيات غذائية معينة سيضاف لإرشادات الحماية الحالية من كورونا للحد من انتشار الفايروس».

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